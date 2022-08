Torna a settembre il Palio dei Rioni

Ritorna il Palio dei Rioni a Crescentino: aperte le iscrizioni.

Domenica 18 settembre gli storici Rioni di Bara ‘d Fer, ‘l Bec, Mulino, Prajet e San Roch si sfideranno in piazza Garibaldi e in queste settimane l’assessorato allo Sport ha individuato le persone che saranno indicate quali “Capi Rione” e sta predisponendo con loro le varie competizioni.

"Chi vuole partecipare alle gare può dare la propria adesione scrivendo una mail a [email protected] - dice l’assessore Nino Dispoto - oppure mettersi in contatto con i propri rappresentanti del rione: Alberto Canuto e Antonio Veneziano per San Roch, Marco Canuto e Sergio Gregori, Prajet, Beniamino Marino per il Mulino, Azzoni Maurizio, Davide Berardi per la Bara’d Fer, Roberto Angellaro, Fabio Rinaldi e Davide Cappone per l’ Bec".

L’invito è rivolto a tutti quelli che hanno voglia di gareggiare per la vittoria del proprio rione, e nel caso non sapessero quale fosse, lo possono individuare nella mappa.