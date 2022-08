Motta de' Conti: annullata la Sagra del Mais

Annullata la Sagra del Mais di Motta de' Conti che avrebbe dovuto svolgersi da oggi, sabato 6 agosto, a lunedì 8.

A seguito del sopralluogo della Commissione sicurezza avvenuto giovedì pomeriggio, in un primo tempo la sede della manifestazione era stata trasferita dall'arena comunale a piazza Comoglio per via di alcune criticità riscontrate.

Ieri, venerdì, la notizia della sospensione della Sagra.

Sulla questione, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Emanuela Quirci ha spiegato: "È necessario fare chiarezza senza polemiche su quanto accaduto riguardo all'annullamento della Festa del Mais. Prima di scrivere in modo insensato sarebbe opportuno verificare, con le autorità competenti, le motivazioni per cui tale evento è stato annullato. Primo: la Commissione prefettizia che si occupa di dare pareri sulla sicurezza dei pubblici spettacoli, dopo l'incontro in prefettura avvenuto in data 14 luglio, ha redatto un verbale nel quale erano contenute numerose prescrizioni. In data 4 agosto, tale Commissione ha effettuato il sopralluogo nell'arena comunale riscontrando criticità dalle quali è scaturito un parere negativo per la realizzazione della manifestazione. Da qui un verbale firmato da tutti i presenti compresi me e Mariella Perucca. L'amministrazione comunale nella massima collaborazione e per non annullare l'evento, ha proposto alla Pro Loco di spostarlo in piazza Comoglio, in quanto le normative da rispettare sarebbero state meno complicate non trattandosi di zona confinata e potendo accedere ad un quadro elettrico comunale a norma e disponibile".

Prosegue il sindaco: "Abbiamo poi appreso che ci sarebbero stati controlli capillari dalle diverse forze dell'ordine per valutare la corrispondenza tra le prescrizioni sulla sicurezza e ciò che sarebbe effettivamente avvenuto in piazza Comoglio. Alla minima inadempienza, di cui magari nemmeno noi potevamo essere a conoscenza, la festa sarebbe stata bloccata sul momento e saremmo state denunciate penalmente sia io, che non ho messo la “maledetta firma” (dopo aver firmato invece il verbale della Prefettura - essendo inserita nella commissione - che ricordo, dava parere negativo all’evento) che la presidente della Pro Loco. Questo è quanto".