La linea ferroviaria Santhià - Arona verso la riapertura? Sembra essere concreta la possibilità della nuova apertura della tratta. "La concreta possibilità del ripristino della tratta ferroviaria Santhià-Arona è senza dubbio un’ottima notizia per la città e per l’intero territorio - commenta il sindaco Angela Ariotti - Non solo è una linea che collega nord e sud Piemonte, ma anche Italia, Svizzera e Francia. Proprio per questo sarebbe essenziale per studenti, pendolari, lavoratori, turisti e per il trasporto delle merci. Proprio su quest'ultimo punto si otterrebbero strade meno trafficate da camion che trasportano merci, oltre ad un grande vantaggio in termini di sostenibilità ambientale".

A fine settembre previsto un incontro decisivo per la realizzazione del progetto. Nel corso di questa settimana il parlamentare Alberto Gusmeroli ha annunciato che, grazie al Pnrr, le Ferrovie avranno i fondi per ripristinare la linea Santhià-Romagnano-Borgomanero- Arona.