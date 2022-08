Festa ad Arborio dal 6 all'8 agosto

Questo fine settimana dopo lo stop dettato dal Coronavirus ritorna la festa patronale organizzata dalla Pro Loco Arboriese: la manifestazione prenderà il via sabato 6 agosto e terminerà lunedì 8. L'apertura del ristorante con cucina tipica piemontese è prevista a partire dalle 20 (come per tutte le sere). Nel corso della cena di sabato 6 agosto verrà servito anche il piatto tipico: rane fritte. Successivamente dalle 21.30 si ballerà in compagnia de “il Gatto e la Volpe”. La festa proseguirà domenica 7: il piatto tipico della serata sarà il fritto misto di pesce e dalle 21.30 si ballerà sulle note del gruppo Free Music. La manifestazione terminerà dunque lunedì 8 con la cena del lundas con menù fisso: la serata sarà allietata dalla musica della Alex Biondi band. Tutti i giorni sarà inoltre attivo il cocktail bar. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Simone al 3381691200; Andrea al 3511203761 oppure Giovanna al 3426176334.

“La Pro Loco Arboriese – commenta il presidente Simone Zanazzo - ha un nuovo organigramma: si tratta di una bella squadra di giovani. Ripartiamo dopo due anni di stop forzato dettato dal Covid. Siamo più carichi di prima e riproponiamo le tre serate sullo stile delle passate edizioni. Ci auguriamo che parteciperanno in tanti e che vada tutto per il meglio”.