Ronsecco: 25 anni di sagra sotto le stelle

È tempo della 25ª Sagra di San Lorenzo di Ronsecco: festa, musica e buon cibo da venerdì 5 agosto fino a mercoledì 10.

Il programma prevede per tutte le sere spettacoli con l’orchestra Luigi Gallia, l’esibizione di ballo liscio Ar-Sa Dance, la musica di Radio Gran Paradiso, della band Raf Benzoni e della Rokketti Band e per la serata finale il karaoke. L’ apertura dello stand gastronomico è prevista tutte le sere alle 19.30. Martedì 9 agosto ci saranno inoltre 4 food truck.



Il paese ritorna a divertirsi a pieno regime: “Siamo molto contenti – dichiara il sindaco Davide Gilardino – Ripartiamo in toto e speriamo che la sagra sia d’attrazione per tutti. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa festa”. Tra gli organizzatori la Pro Loco di Ronsecco: “E’ il primo anno di sagra – dichiara Alberto Porcelli – in cui vesto i panni di presidente, ma fin da quando ero ragazzino sono coinvolto nelle attività del paese. Dopo due anni di Covid ripartiamo con molto gioia, anche se noi per quanto sia stato possibile non ci siamo fermati. Siamo orgogliosi di poter ricominciare con la passione che ci contraddistingue. Ci caricheremo di stanchezza ma saremo felicissimi”. Saranno sei serate di puro divertimento e tra le particolarità di questa edizione la gara di bocce: “Come da tradizione – spiega Porcelli – si gioca sulle pietre. La competizione è rivolta a tutti: bambini e adulti”.

L’intera manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.