Festa d'la mundin-a: ancora 4 giorni di divertimento

Ancora quattro giorni di festa con la 31ª Festa d'La Mundina nell'area del polivalente di via I maggio di Costanzana: "Nuovo anno, si riparte alla grande con un programma completo e ricco di appuntamenti come prima della pandemia" afferma la presidente della Famija custansaneisa Lara Deregibus.

Questa sera, sabato 30 luglio, si esibirà la Free Music Band "mentre domenica 31, a mezzogiorno, i nostri cuochi proporranno “Il Pranzo della Festa della Mondina” a menù fisso", prosegue la presidente della Famija custansaneisa. La serata di domenica 31 luglio si trascorrerà in compagnia di Alex Biondi Band, con la una novità per il 2022: la “Festa

delle Leve”. "Sarà aperta a tutti coloro che vorranno ritrovare i propri coscritti costanzanesi e non e passare insieme qualche ora in allegria - aggiunge Deregibus - Anche in questa occasione proponiamo due menù fissi riservati a chi partecipa a questa nuova iniziativa: “Menù di terra” con salame sotto grasso, panissa, fritto misto alla piemontese, frutta con gelato a 20 euro. “Menù di mare” con insalata di mare, linguine allo scoglio, fritto di calamari con patatine, frutta con gelato a 25 euro. In entrambi i menù, oltre al coperto, è compresa mezza bottiglia d’acqua oppure un bicchiere piccolo di vino o birra». Ma non

finisce qui: "Durante la serata ci sarà un grande spettacolo pirotecnico a cura della ditta Polverenera di Bologna».

Lunedì 1° agosto "ritroviamo l’Orchestra Federica Cocco, molto apprezzata l’anno scorso e come ogni anno la chiusura della manifestazione, al martedì sera, spetta ai nostri amici Rodigini, grande orchestra spettacolo, veterana della Festa". I menù fissi del pranzo e cena di domenica, saranno tutti esclusivamente su prenotazione chiamando Milena ai numeri 345/1714160 oppure 0161/312410.