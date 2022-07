San Germano: festa dal 29 luglio al 1 agosto

San Germano: è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2022 della festa patronale che inizierà stasera, venerdì 29 luglio e terminerà lunedì 1 agosto.

"Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia di Covid-19 - esordisce Nicholas Prevelato, presidente della Famija Sangermaneisa - non vediamo l’ora di ripartire alla grande".

Un presidente giovane, in carica dal mese di febbraio 2022, ma da tempo attivo all’interno del sodalizio legato ai festeggiamenti e con una gran voglia di riscattare i due anni di pausa.

"É una manifestazione ormai rodata da tanti anni - spiega Prevelato - Non è così scontato riuscire a organizzare dei festeggiamenti in un paese così piccolo. L’unico stop ci è stato imposto dal Covid".

L’ultima iniziativa realizzata risale infatti al Carnevale 2020: "Per noi si tratta di un ritorno importante - prosegue Prevelato - la prima vera occasione per riportare divertimento e spensieratezza in paese ed è importante partire con il piede giusto".

La patronale a San Germano è una festa particolarmente sentita da tutte le generazioni. Ad alzare il sipario sull’edizione 2022, venerdì 29 luglio, sarà la serata dedicata ai coscritti del 2004.

"Indubbiamente questo è uno dei momenti che attira più gente -ammette Prevelato - In paese le famiglie ci tengono particolarmente al festeggiamento della leva e l’appuntamento richiama anche giovani dai paesi vicini". E dopo le giovani leve, sabato 30 sarà dedicato “ai nonni” con il tradizionale pranzo degli anziani. La serata invece si accenderà alle 21,30 con il meglio della dance anni Novanta, in consolle dj Seven, Turz, ballerine e gadget.

Tradizione e novità vanno a braccetto anche all’interno del direttivo festeggiamenti.

La Famija Sangermaneisa esiste da almeno 40 anni: "Da qualche anno a questa parte il nostro sodalizio è diventato una Pro Loco - precisa Prevelato - diciamo che l’esperienza nel far festa non ci manca. E’ importante unire la tradizione con vedute più moderne ma che trovano pur sempre fondamento nel rispetto del passato".

Domenica 31 luglio protagonista della serata danzante sarà Radio Gran Paradiso mentre a chiudere il sipario sui festeggiamenti, lunedì 1° agosto sarà l’orchestra di Alex Biondi band.

Tutte le serate dalle 19,30 apertura stand gastronomico. "L’auspicio è che il meteo sia clemente - conclude Prevelato - e ci permetta di tornare a fare festa come siamo sempre stati abituati, nella speranza che questo possa davvero essere un ritorno alla normalità, il primo di una lunga serie di festeggiamenti".