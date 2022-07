A Palazzo Ovis la terza edizione del Campus Musicale

Fontanetto Po: Palazzo Ovis, lo storico edificio fontanettese che insieme all’adiacente Convento delle Orsoline è diventato, in questi ultimi anni, il tempio della musica, è pronto ad ospitare da lunedì primo agosto e per l’intera settimana, la 3a edizione del Campus Musicale. Un'iniziativa organizzata dalla Scuola di educazione musicale che ha sede in paese. Lo staff è composto dal Direttore Rino Messineo, da Marta Spina, Livio Gennaro, Augusto Gennaro e Carlo Greghi. Più che soddisfatti gli organizzatori per le adesioni ricevute, ben 42.

“Le numerose iscrizioni ci confortano - dichiara lo staff - significa che nelle precedenti edizioni il nostro lavoro è stato apprezzato. Il gruppo è formato da una fascia di età dai sette ai sessanta anni provenienti non solo da Fontanetto ma anche da Palazzolo, Trino, Crescentino, Ronsecco, Livorno Ferraris. Davvero un bel gruppo, da parte nostra garantiamo il massimo impegno per far sì che anche quest’anno sia un campus eccezionale. Naturalmente ringraziamo partecipanti e famiglie per la fiducia che hanno voluto accordarci”.

Diverse le attività che si svolgeranno nella settimana dallo studio di musica strumentale a sezione, alla musica d’insieme, giochi musicali, e naturalmente la preparazione dello spettacolo finale che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 6 agosto a chiusura delle attività. In programma ci sono, inoltre due eventi aperti al pubblico. Il primo mercoledì 3 con “Vee Gees – acoustic duo” e il secondo venerdì 5 con “78 Giri Hot Ensamble Big band”. Entrambi alle 21 nel cortile di Palazzo Ovis.