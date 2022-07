Ultima sera del Baccanale d'Estate con i fuochi artificiali

Ultimo giorno di Festa ad Asigliano Vercellese per il Baccanale d'Estate 2022. L'appuntamento è oggi, mercoledì 27 luglio, nella suggestiva cornice dell’Area Polifunzionale, a un passo del secolare parco comunale dove ogni sera, a partire da venerdì 22, si sono svolte serate gastronomiche seguite da momenti musicali.

Stasera si terrà inoltre la Corsa Podistica “I 4 Cantoni” che partirà alle 20 (le iscrizioni verranno raccolte alle 19). Poi, per quanto riguarda il padiglione gastronomico aprirà i battenti come di consueto alle 19,30, mentre alle 21,30 si ballerà con i Movida Club Band di Pop Latino. Alle 22 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

L'ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.