La biblioteca civica chiusa per ferie dal 1° al 15 agosto

Santhià: ultimi giorni per fare il pieno di libri da leggere nelle vacanze estive. La biblioteca chiuderà per ferie a partire da lunedì 1° agosto e riaprirà al pubblico martedì 16 agosto. La civica di via Dante sarà aperta al pubblico ancora questa settimana: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.