Il programma della Festa del Paese di Bianzè 2022

Per la prima volta la Festa del Paese di Bianzè si sposta su piazza Piantale con gli stand gastronomici e gli eventi musicali, mentre il luna park rimane nel piazzale del campo sportivo.

L’appuntamento è a partire da venerdì 29 luglio con gli spettacoli e la buona cucina, ma già da lunedì 25 luglio in alcuni locali del paese si terranno le gare di briscola, di freccette, di calciobalilla e di pinnacola.

La Pro Loco che organizza la festa rivolge un ringraziamento particolare “all’Amministrazione comunale – dichiarano dall’associazione – al sindaco Carlo Bailo per l’appoggio e per la preziosa collaborazione donatoci in un momento di grande ripresa del settore eventi. Ringraziamo tutti i volontari civici guidati da Claudio Bobba e la Polizia locale per la professionalità dimostrata”. Non solo. “Il ringraziament più grande – proseguono dalla Pro Loco - va sicuramente a tutto il pubblico di Bianzè e degli altri paesi che partecipando a questi eventi continua a tenere “in vita” la Pro Loco e tutte quelle che sono le tradizioni del nostro territorio”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 luglio in piazza Piantale si svolgerà lo spettacolo musicale “Voglio

tornare negli anni ‘90”. L’apertura del ristorante, come per tutte le sere, è prevista alle 19,30: il menù propone una cena alla piemontese con carni alla griglia. Sabato 30 luglio si esibirà la “Royal party band” a seguire il Djset “The disco music show”. Per quanto riguarda i piatti saranno a base di carne.

Poi domenica 31 luglio sarà la volta degli Explosion e a seguire Dj Lucky-T: il menù della serata sarà a base di pesce. Infine lunedì 1 agosto si esibirà Marianna Lanteri il menù prevede una cena alla piemontese con carni alla griglia. Inoltre, sabato 30 luglio, alle 15.45 si terranno i “giochi bimbi contro genitori” al Piantale e domenica 31 luglio alle 8 la gara di bocce al Laghetto Oasi Verde.

Per prenotazioni tornei e cene telefonare al 348 8755949 oppure al 388 3081716