Il programma del Baccanale d'estate 2022 di Asigliano

Festa ad Asigliano Vercellese, fino a mercoledì 27 luglio, con il Baccanale: nella suggestiva cornice dell’Area Polifunzionale, a un passo del secolare parco comunale, ogni sera, si svolgeranno serate gastronomiche seguite da momenti musicali con le orchestre note a tutti gli appassionati di ballo. Il merito è del Comitato Folkloristico, che ripropone una manifestazione conosciuta non solo in tutta la Bassa ma anche nelle province vicine alla nostra. Per le serate gastronomiche, oltre al menù ricco e classico, ci saranno alcuni piatti speciali.

Ecco il programma:

Dopo i due giorni di festa con Radio Grand Paradiso (venerdì 22 luglio) e con l'orchestra Micheal Capuano (sabato 23), stasera domenica 24 luglio, alle ore 19,30 si terrà l'apertura salone gastronomico con il piatto della serata “Paella”. Alle 21,30, serata danzante con un tributo a Vasco Rossi “Vascoantigo”. Lunedì 25 luglio alle 19,30, apertura del padiglione gastronomico con il piatto della serata: “Gamberoni alla griglia”; alle ore 21,30 si balla con l’Orchestra Matteo Tarantino. Martedì 26 luglio, ore 19,30 apertura padiglione gastronomico con il piatto della serata: “Stinco con patatine”; alle 22,30 ci si potrà scatenare con l’energia della “Shary Band - Tributo ufficiale Disco Music”. Mercoledì 27 luglio alle 19 si apriranno le iscrizioni alla Corsa Podistica “I 4 Cantoni”, che partirà alle 20. Il padiglione gastronomico aprirà i battenti alle 19,30, mentre alle 21,30 si ballerà con i Movida Club Band di Pop Latino. Alle 22 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Le serate danzanti saranno tutte ad ingresso gratuito; non sarà necessaria la prenotazione.