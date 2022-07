Una notte di balli, in strada più generazioni

E’ stata una serata all'insegna del divertimento e della normalità quella andata in scena sabato 9 luglio scorso.

Per tutta la notte i livornesi di tutte le leve hanno potuto ballare e far festa grazie alla musica dei dj che si sono alternati sul palco.

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo momento di festa – commentano gli organizzatori della Consulta Giovani – i nostri ringraziamenti vanno poi al Comune di Livorno Ferraris per averci permesso di organizzare questa serata, oltre ai volontari della Pro Loco, della PAL e della Protezione Civile, che con la loro collaborazione hanno permesso la riuscita di questo evento».