Palazzo Ferraris, nuova vita alla facciata

Palazzo Galileo Ferraris si rifà il look. In questi giorni sono partiti i lavori di restauro della facciata principale, tramite interventi di pulizia e sanificazione dalle muffe al fine di poter procedere ad una ritinteggiatura.

«Si è preferito procedere all’esecuzione di tali opere nel periodo intercorrente tra il Palio dei Rioni e la festa patronale di fine agosto – spiega il vicesindaco Franco Sandra – questo perché comunque sono lavori da effettuare possibilmente in un periodo con temperature miti, nonché considerando che necessitano dell’installazione di un ponteggio al fine di poter operare in sicurezza ed in estrema regola d’arte».

Gli interventi sono stati concordati dalla Soprintendenza regionale competente, anche in termini di tonalità del colore da utilizzare, vista la storicità dell’edificio, che attraverso le stratigrafie ha reso possibile riportare alla luce le coloriture originali.

«In termini economici l’importo dei lavori è pari a circa 35 mila euro – prosegue Sandra - I lavori andranno avanti fino a circa metà agosto, in modo da essere pronti per la festa patronale. Per ora i lavori si concentreranno esclusivamente sulla facciata, restituendo così la giusta dignità alla casa dei Ferraris che stava collassando come immagine e sicurezza. Tale attività di restauro – conclude - rientra in qualche modo nella volontà di questa Amministrazione di rivalorizzazione del nostro centro storico».

La biblioteca che oggi si trova all’interno dell’edifico verrà ricollocata all’interno del nuovo polo all’ex consorzio agrario, già in via di riqualificazione, consentendo così l’ampliamento del museo Ferraris.