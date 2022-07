Il SerD, servizio dipendenze patologiche, trasloca in via Marconi

Borgosesia, Asl Vercelli: da agosto il SerD, il servizio per le dipendenze patologiche, trasloca nel Centro di via Marconi in una sede più ampia e rinnovata. Il SerD di Borgosesia si trasferisce al terzo piano della palazzina in cui ha sede anche il Servizio di salute mentale. Il trasloco prenderà il via dal 2 agosto: si prevede che duri 2 o 3 giorni.

"La nuova sede, ristrutturata di recente, avrà spazi più ampi rispetto a quelli attuali – spiega il dottor Vincenzo Amenta, direttore del SerD – L’idea è quella di essere pienamente operativi a partire dal 5 agosto, tutte le terapie sono già state programmate con i nostri assistiti in modo tale che possano usufruirne prima dell’inizio del trasloco, ma siamo anche pronti a gestire eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante i giorni del trasferimento".

Resteranno comunque invariati gli orari di apertura (accesso al pubblico con o senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16; ambulatorio per la somministrazione della terapia sostitutiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 14,30) e i numeri 0163 426103, 426200, 426202 Area Sanitaria.