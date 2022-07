Bancarelle, luna park, corsa podistica: gli eventi collaterali del Baccanale

Bancarelle, luna park, corsa podistica: saranno questi gli eventi collaterali della festa del Baccanale d’estate di Asigliano.

Paolo Dattrino, presidente del Comitato Folkloristico Asiglianese, spiega che hanno "scelto di concentrare tutti gli eventi in orario serale per evitare il caldo pomeridiano. L'edizione è costellata di eventi collaterali: per tutta la durata del Baccanale, dal 22 al 27 luglio, ci saranno le bancarelle nell’area della festa che potranno attirare l’attenzione delle gentili signore che verranno a visitarci, ed inoltre ci sarà il luna park per i bambini per soddisfare la loro voglia di andare in giostra". Poi sabato 23 luglio, alle 17, nel parco comunale ci sarà inoltre la Santa Messa e mercoledì 27 luglio, con iscrizioni dalle ore 19, si svolgerà la corsa podistica “I 4 cantoni" con partenza alle 20: al termine si terranno le premiazioni. Il 27 si svolgerà inoltre la serata di chiusura del Baccanale d’estate con le spettacolo pirotecnico delle 22.