Troppi sacchi di rifiuti non divisi appoggiati accanto ai contenitori.

Borgosesia: sacchi di rifiuti non differenziati appoggiati accanto ai contenitori. Una situazione, questa, che deve essere corretta, per evitare il rincaro delle spese per lo smaltimento dei rifiuti.

"Partiamo da qualche dato, per far meglio comprendere il problema ai cittadini – dice Marisa Varacalli, amministratore unico di Seso – 10 chilogrammi di indifferenziato comportano una spesa di smaltimento di 1,40 euro, se invece i cittadini differenziano, gli stessi 10 chilogrammi di rifiuti differenziati invece producono un guadagno, ovvero 0,15 euro per 10 chilogrammo di vetro, 1,20 per 10 chilogrammo di carta, 3,50 euro per 10 chilogrammi di plastica. Le voci in positivo vanno a calmierare i costi che devono poi essere suddivisi tra gli utenti con le bollette, quelle in negativo invece li aumentano. Ad oggi, ogni settimana, dobbiamo smaltire 3 camion compattatori di rifiuti indifferenziati – spiega ancora l’amministratrice - con un costo di 3.500 euro per camion, pari a 10.500 euro a settimana. Una spesa che possiamo contenere grazie ad un piccolo sforzo da parte dei cittadini – sottolinea Varacalli - ai quali chiediamo semplicemente di differenziare i loro rifiuti mettendo la plastica, il vetro, la carta nei rispettivi bidoni e riservando all’indifferenziato solo una piccola quota".

A breve verrà distribuito un volantino informativo agli utenti: "Ogni utente dispone di un contenitore apposito per l’indifferenziato: chi non ce l’ha ancora, venga a ritirarlo – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello – ed è dotato di 52 sacchi in cui versare i rifiuti non assimilabili alle categorie da differenziare. La dimensione dei sacchi è stata studiata da esperti ed è adeguata a contenere la frazione, che dovrebbe essere minima, di rifiuti non differenziabili. Spesso però, i nostri operatori trovano sacchi abbandonati all’esterno dei contenitori grigi: metteremo nelle buche delle lettere un volantino per informare i cittadini che questi sacchi non verranno più ritirati. Chiediamo la collaborazione dei borgosesiani, che hanno sempre eseguito bene la differenziazione e che dunque non devono far altro che tornare ad essere attenti a questa pratica – aggiunge Pavanello - fondamentale per l’ambiente ma anche per il contenimento delle spese, soprattutto in questo periodo storico in cui siamo tutti chiamati a fare i conti con le note problematiche energetiche e di inflazione".

Non solo. Per non commettere errori, si consiglia agli utenti di scaricare sui propri smartphone la semplicissima app Junker, che costituisce un validissimo supporto per la corretta differenziazione dei rifiuti: "Mettiamo a disposizione dei cittadini questa applicazione per i cellulari – dice ancora Pavanello – che contiene all’interno una sezione (in alto a destra, con il simbolo A) in cui vengono elencate le diverse categorie di materiali e la loro corretta differenziazione: usarla è semplice, divertente e gratuito, e consente di ottenere risultati importanti".

Gli uffici Seso sono a disposizione per informazioni al numero 0163 23490 (interno 5 oppure 7).