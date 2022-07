Il sindaco firma la petizione per chiedere a Draghi di restare

Santhià: firmata anche dal sindaco Angela Ariotti la petizione per chiedere al Presidente del Consiglio Mario Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. La petizione è stata sottoscritta dai sindaci di diversi partiti e colori politici di tutta Italia.

"In qualità di sindaco di Santhià, pur essendo parte di una piccola città, ho sentito la necessità di aderire alla petizione per chiedere al Presidente Draghi di restare e di guidare il nostro Paese fino alla normale scadenza elettorale - commenta Ariotti - Consapevole che in primavera si debba giustamente andare al voto, ora sia in qualità di cittadino, ma soprattutto in qualità di sindaco, sento l'estrema necessità di non interrompere quanto Draghi ha fatto e sta facendo per l'Italia in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Troppo importante è il peso che lui porta all'estero e che può servire in questi mesi all'Italia. Capisco la necessità da parte degli amministratori locali di avere stabilità, di non voler confrontarsi con un periodo privo di Governo, nel limbo dell'incertezza. Non si possono vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora, ancor più per attingere ai fondi Pnrr dove il tempo è limitato: un treno assolutamente da non perdere per il nostro Paese".