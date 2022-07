Sushi&Sakè dal Giappone a Trino, a Palazzo Paleologo

Trino: buona riuscita per la manifestazione “Sushi&Sakè: dal Giappone a Trino sulla strada del riso”, organizzata da Strada del riso vercellese di qualità e Comune di Trino che ha richiamato a Palazzo Paleologo un nutrito numero di persone. Fondamentale nell’organizzazione la trinese Erika Rossi che da tantissimi anni vive e lavora in Giappone.

Nell’area sportiva l’hanno fatta da padroni i giovani atleti della Marmar Trino per il judo e i casalesi della Naka Ryu Casale 1965 e il Karate Aikido, con le altre due discipline strettamente collegate al Giappone. Hanno fornito dimostrazione dei loro metodi di allenamento, attirando curiosità.

Nell’area cultura ha fatto la parte del leone “Giapponismo”, un’esposizione di opere di ispirazione giapponese a cura di Ivan Grasso, gli stand con la vendita di oggettistica kawaii e snack giapponesi, il corso di disegno manga, l’esperienza sul riso e la degustazione di sakè con Dario Bertoli, Massimo Biloni e Lorenzo Ferraboschi. Ma anche la performance artistica di pittura sumi-e con Shozo Koike, e il laboratorio di maschere di cartapesta hariko con Marie Sugimoto. Al piano superiore del Paleologo erano diversi i quadri e i disegni esposti: molto apprezzata l’opera della trinese Giulia Savino. Nel cortile del palazzo era inoltre possibile degustare lo street food giapponese.

Gran finale rappresentato dalla performance budo del coreografo Katsumi Sakakura con la sua personale interpretazione delle arti marziali in cui danza e ritmo servono a rivelare l’essenza della spiritualità giapponese: coi suoi spettacoli ha aperto i Mondiali di rugby 2019 e le Olimpiadi 2020. Sakakura è arrivato nel pomeriggio di domenica a Trino direttamente da Parigi dove era impegnato in alcuni appuntamenti di spettacolo e prima di partire alla volta di Milano per altri appuntamenti. La sua presenza è stata una grande chicca per la prima edizione dell’evento che ha collegato vercellese e Giappone grazie alla coltura del riso che accomuna le due zone, così lontane ma così vicine.