Sagra della Lumaca: ancora due serate di festa

Ancora due giorni di festa per la Sagra della Lumaca di Tricerro, ormai giunta alla sua 23ª edizione: stasera, domenica 17 luglio si esibiranno i Free Music Band e verranno consegnati dei riconoscimenti alle persone che si sono spese per il paese e che hanno portato il suo nome oltre i confini. Domani, lunedì 18, la serata sarà allietata dalla Sahry Band.



Il ristorante aprirà dalle 19.30: il menù è vasto e spazia dalla lingua in salsa, dalla bistecca in carpione e dal salame sottograsso fino ovviamente alle lumache al verde, alla veneziana e a quelle impanate. Poi dalle 22.30 si potranno gustare panini con salamella, hamburger o wurstel.

Una sagra che finalmente è ripartita puntando ai giovani: “Anche all’interno della Famija Trisereisa - afferma il presidente Giovanni Caramello - ci sono molti ragazzi che tengo a ringraziare, insieme ovviamente a tutti i componenti dell’associazione e al Comune. Ci piace coinvolgere i ragazzi in tutto: la cucina per esempio si avvale della professionalità dei nostri ventennali cuochi, ma ci sono anche tanti giovani per poter garantire il ricambio generazionale”. Ma le iniziative della Famija non finiscono qui: il prossimo anno festeggerà i suoi 50 anni: “Abbiamo in mente molti progetti – racconta Caramello – Noi mettiamo passione in tutte le iniziative che intraprendiamo”.