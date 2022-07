"Sostegno concreto alle imprese per favorire un incremento dell’occupazione"

“La fotografia del bollettino Excelsior dimostra come sia fondamentale un sostegno reale e concreto alle imprese per favorire un incremento stabile dell’occupazione".

L'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino commenta gli ultimi dati forniti dalle Camere di Commercio. "A livello regionale - e come assessorato - siamo attivi su più fronti anche se, mai come in questo momento, sarebbe necessaria una politica nazionale che metta la parola fine all'assistenzialismo fine a se stesso, destinando i fondi stanziati ai sussidi per ridurre il costo del lavoro: l'obiettivo da perseguire deve racchiudersi nello slogan ‘più assumi e meno paghi’ - prosegue Chiorino - Come assessorato abbiamo attivato misure per sostenere l’occupazione femminile, fornendo maggiore supporto alla famiglia e alla donna che lavora attraverso, ad esempio, l’ampliamento degli orari dei nidi a parità di tariffa".

La formazione professionale e i tirocini "devono necessariamente andare in questa direzione, definendo politiche di attrattività e competitività che richiamino una formazione di qualità. In Piemonte stanno per partire le “Academy di filiera” proprio per definire una formazione scritta dalle imprese stesse, che non veda nel formatore il destinatario del soldo pubblico, ma finanziamenti importanti finalizzati all’occupazione di chi frequenta i corsi”, conclude l'assessore.