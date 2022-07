Costanzana: in gita ai "Borghi più belli d'Italia"

Sono già aperte le iscrizioni alla gita organizzata dalla Famija custansaneisa dal 10 al 14 settembre ai “Borghi più belli d’Italia” di Lazio, Umbria e Marche.

Il programma prevede la partenza sabato 10 alle 6 da Costanzana e alle 6,30 da Vercelli, per arrivare in giornata a Castiglione del Lago. Domenica 11 si visiterà il Borgo di Bolsena, con il lago e le sue isole, poi si proseguirà verso il “borgo incantato” di Civita di Bagnoregio. Lunedì 12 la comitiva si trasferirà a Todi, la città degli Arcieri, e a seguire a Rasiglia, “piccola Venezia” dell’Umbria. Il giorno successivo, martedì 13 settembre, sarà dedicato alla visita di Recanati, dove nacque Giacomo Leopardi e Loreto con il noto santuario. Mercoledì 14, prima della partenza per il rientro, il gruppo si recherà a Urbino e Gradara. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0161.312410 oppure il 345.1714160.