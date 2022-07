Trino: "La situazione idrica è sotto controllo, ora va ripulito il Po"

"La situazione del nostro acquedotto è molto tranquilla, non c’è nessuna necessita di ricorrere ad ordinanze per il razionamento dell’acqua potabile e non siamo ancora in emergenza". Il sindaco Daniele Pane rassicura i trinesi sulla disponibilità di acqua potabile.

"Siamo tranquilli. Qualche collega sindaco forse ha emesso un’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua potabile troppo in fretta e non serviva, io la farei solo se l’autorità d’ambito e il gestore mi dicessero che è necessario farlo. Mi sono limitato a consigliare ai miei concittadini di usare maggiore raziocinio e prestare più attenzione nell’uso dell’acqua, come andrebbe comunque sempre fatto". Il settore agricolo: "L’Ovest Sesia sta gestendo al meglio le risorse presenti e tra Crescentino e Trino non ci sono particolari problemi. L’affluenza d’acqua da fiumi come la Dora Baltea ci ha portato maggiore disponibilità e quindi la situazione è sotto controllo. In campo agricolo si sta razionando l’acqua ma senza estreme criticità".

Pane aggiunge: "Non è però pensabile che nel 2022 un Paese come l’Italia rischi di restare senz’acqua, questo dovuto sempre al dire di no a tutto, compresi bacini e dighe che possono essere invece un grande serbatoio per tutti". Quello che colpisce maggiormente è la situazione del fiume Po, con una portata molto limitata e ampie chiazze verdi di alghe: "La carenza o quasi totale assenza di precipitazioni piovose e nevose dell’autunno, inverno e primavera scorsi hanno portato a questa situazione. Adesso sarebbe il momento ideale per ripulire i nostri fiumi, invece si parla tanto di leggi ma alla fine in senso pratico non si fa mai nulla. Sarebbe ora di cambiare direzione in questa direzione".