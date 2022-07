Turismo ciclabile: il vercellese Fabrizio Novikov tra i promotori

Turismo ciclabile, un territorio in continua espansione. Uno dei promotori è il vercellese Fabrizio Novikov, classe 1976, ex corridore di Mountain bike e gestore della ex attività Bike‘n Foot di Casale Monferrato. Dopo diverse iniziative nel mondo del cicloturismo nel Monferrato si è dedicato a una promozione turistica del territorio che l’hanno portato al trasferimento sul lago di Garda dove incomincia una attività prevalentemente di promozione dedicata al turismo ciclabile Info Garda Bike.

Spiega Novikov: “Sono già passati 10 anni da quando ho incominciato a parlare di cicloturismo nella mia città adottiva di Casale Monferrato. Mi ricorda la prima collaborazione con il progetto Vento di Paolo Pileri e insieme a Dario Zocco, l’allora direttore del Parco del Po e dell’ Orba, per la riqualificazione del Bosco della Pastrona e la nascita del percorso permanente Kintana. Da allora il percorso formativo è stato ampio, sono arrivate molte collaborazioni fino al mio trasferimento nel Gardesano che ora mi portano a promuovere un territorio cosi vasto e nello stesso tempo ricco di contenuti”. ”La nostra attività svolge il compito di quella informazione mancante, sulla scoperta del territorio, dei suo borghi e cenni storici, tutto in sella a una bicicletta: questo noi lo definiamo Turismo Ciclabile. Le domande sono in continua crescita e noi siamo pronti a ulteriori collaborazioni - prosegue Novikov - È stato molto proficuo l’incontro con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, perché ci si è confrontati su varie tematiche, come sul turismo ciclabile che sarà la chiave per una ripartenza turistica del territorio, citando diversi esempi già soddisfacenti”. I progetti? “Stiamo già lavorando su un progetto che vuole mettere in condivisione i territori dove il turista sarà il protagonista di questa nuove esperienza. Anche questo è Turismo Ciclabile e si pensa anche molto a un rilancio turistico in grande scala per il territorio Monferrino, a cui sono ancora fortemente legato”. Un progetto che ha trovato fin da subito l’interesse del Comune di Casale Monferrato.

Novikov ha accompagnato, in veste di promotore del Turismo ciclabile, il ministro del turismo Massimo Garavaglia nella sua tappa nel Veronese per visitare i parchi tematici, ma anche per incontrare amministratori e portatori di interesse del turismo lento e ciclabile dalla Valpolicella all'Est, per chiudere in bellezza in uno dei borghi più belli d’Italia: Borghetto sul Mincio. Il ministro si è poi diretto a Borghetto, dove si è affrontato un argomento molto discusso in questo periodo: il turismo lento o meglio detto dal Novikov Turismo Ciclabile. Un’occasione per il Ministro del Turismo per evidenziare come itinerari come quelli della Via Francigena siano un importante volano per lo sviluppo di un turismo territoriale e sostenibile in grado di coniugare mobilità dolce con borghi storici e comunità locali

Garavaglia, come sottolineato già in più occasioni, lo ha definito “un turismo autentico fatto di persone e di straordinarie eccellenze in grado di promuovere la rinascita economica di tanti territori. Un turismo che sta prendendo sempre più quota e che da fenomeno di nicchia sta diventando un vero e proprio fenomeno di massa che potrà dare impulso alla ripartenza dell’Italia”. Un settore che può crescere. Secondo il ministro, infatti, “il cicloturismo sta avendo numeri fenomenali, se pensiamo che in Italia vale 5 miliardi. Poi però guardiamo la Germania, dove ne vale 20, e ci rendiamo conto delle enormi potenzialità che abbiamo: abbiamo tutto, dal clima al paesaggio, dobbiamo solo organizzarci. Noi come ministero abbiamo fatto una cosa semplicissima ma di sistema, un protocollo con l’Enel di ricarica per l’e-bike lungo tutta la via Francigena. È solo l’inizio. Va quindi potenziato".