Trino: imbratta una cabina elettrica per attaccare il sindaco

"Sindaco str**zo stai rovinando Trino”. Questa è la scritta incisa sullo sportello del quadro elettrico sotto l’atrio del palazzo municipale e della quale è stato informato il sindaco Daniele Pane.

Che commenta così: "Visioneremo le telecamere presenti sotto l’atrio municipale per capire chi sia stato l’autore del messaggio, perché, al di là della scritta, si tratta comunque di imbrattamento di luogo pubblico. La prima parte del messaggio è un attacco diretto alla mia persona, l’autore se vuole mi dica perché sarei str**zo, ma se non vuole spiegarmelo non è un problema. La seconda parte della scritta è invece un attacco al mio operato di sindaco e vorrei che l’autore mi dicesse in quale modo starei rovinando Trino e in cosa starei sbagliando. Reputo che sia il contrario. Inoltre sono sempre disponibile a parlare con tutti, il mio numero di telefono è disponibile sul sito istituzionale per chiunque e per ogni problema. Invece di scrivere su una cabina elettrica l’autore avrebbe fatto bene a parlarmi di persona per espormi il suo pensiero".