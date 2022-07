La tre giorni di Greggio: festa dal 16 al 18 luglio

La tre giorni di Greggio: ritorna la festa patronale dal 16 al 18 luglio 2022 al centro polifunzionale di via Umberto I con aperitivi, cene e serate danzanti. E’ organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco di Greggio con il patrocinio del Comune.

Dopo lo stop dato dal Covid finalmente si riparte: “Come nuovo presidente della Pro Loco di Greggio – spiega Carlo Bosso - ricomincio con le nostre tradizioni da paese. Riprendiamo la tre giorni di Greggio con i festeggiamenti per la patronale. Uniremo la festa religiosa, la volontà dell'Amministrazione e le nostre tradizioni gastronomiche, con la panisa di Greggio. Le orchestre faranno da cornice durante le tre serate”. Il gruppo dei soci della Pro Loco e dei volontari si sta impegnando per i preparativi: “La nostra cucina inizierà a servire dalle 20 – spiega Bosso - I greggesi aspettano sempre volentieri la festa, come motivo di unione e aggregazione”.

Per quanto riguarda le serate danzanti sabato 16 luglio si esibirà Alex Tosi, domenica 17 “Francesco e i Blue Dream” e domenica “Vanna Iasaia”. Tutte le sere ci sarà un aperitivo con “Dj Samutr”. Inoltre, sabato 16 luglio alle 14.30 si terrà “Ludobus” a cura del “Circo wow” per bambini: seguirà una merenda nell’area parco giochi.