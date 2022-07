Eternit rotto ed esposto alla dispersione nell'ex convento domenicano

Tanto eternit rotto ed esposto alla dispersione, una grande preoccupazione per i residenti della zona per la situazione dell’edificio delle suore Domenicane che ospita le sedi di Caritas Centro d’ascolto e San Vincenzo de’ Paoli.

I residenti segnalano questa situazione e affermano di aver parlato anche con il parroco don Patrizio Maggioni il quale ha riferito la situazione alla proprietà che è delle Domenicane. I residenti della zona riferiscono di una grande preoccupazione per le condizioni del tetto dell’ex convento delle suore per la grande presenza di eternit, che con la recente tromba d’aria è andato in frantumi in grandi quantità disperdendosi nell’aria. Trattandosi di un bene privato il Comune di Trino non può intervenire. I residenti riferiscono come la situazione sia tutt’altro che bella ben sapendo quali siano gli effetti dell’eternit sull’organismo umano. La loro preoccupazione è per se stessi che vivono la zona ma anche per la tante famiglie bisognose che frequentano Centro d’ascolto e San Vincenzo per ottenere gli aiuti, e quindi anche per i volontari che svolgono la loro opera in quei locali.