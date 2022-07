L'Alto Piemonte protagonista di una guida di Lonely Planet

Esperienze all’aria aperta tra laghi, monti e colline: l’Alto Piemonte è il luogo ideale dove viverle, in ogni momento dell’anno. Per raccontare le numerose attrattive del territorio è stata realizzata una guida Lonely Planet, disponibile gratuitamente online (per scaricarla clicca qui) grazie all’iniziativa della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

«Tra gli obiettivi che ci siamo posti con la nascita del nuovo Ente camerale c’è stato fin da subito l’impegno a promuovere il territorio come destinazione turistica unica e integrata - dichiara Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Sappiamo che i turisti cercano esperienze e coinvolgimento: dalla vacanza attiva, a quella più lenta e contemplativa, le possibilità offerte nella nostra area sono molteplici, ma spesso rischiano di essere presentate e percepite in modo frammentato. Questa guida, che abbiamo voluto realizzare con il coinvolgimento di Lonely Planet, punto di riferimento per i viaggiatori, e con la collaborazione delle Agenzie Turistiche Locali, mostra tutta la ricchezza dell’Alto Piemonte e l’impatto che questo territorio è in grado di generare in termini di attrattività turistica».

Sfogliando la guida si trovano proposte di escursioni e itinerari per gli amanti della montagna e dei cammini devozionali e si potrà scegliere se cimentarsi in attività più “active”, ad alto tasso adrenalinico, oppure assaporare un totale relax, viaggiando a ritmo “slow”. Un occhio di riguardo è inoltre dedicato ai must del territorio, tra cui le cascate del Toce in Val Formazza e il ricetto medioevale di Candelo, e alle esperienze esclusive che è possibile vivere solo nell’Alto Piemonte, come arrampicarsi sulla cupola di San Gaudenzio a Novara e affrontare una ferrata notturna in Valsesia.