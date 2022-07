Via il cavalcavia, nasce una rotonda

Cavalcavia sulla 31 bis del Monferrato: a breve verrà abbattuto. Al suo posto un nuovo svincolo regolato da rotatoria. Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori alla ISVA S.r.l di Torino. L’abbattimento ed il conseguente adeguamento della viabilità con una nuova rotatoria avrà un costo di 600 mila euro e sarà finanziato dalla Regione Piemonte. Era stato lo stesso sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero a segnalare la necessità dell’opera alla Provincia di Vercelli nell’ambito di una ricognizione progettuale. Necessità confermata dal vicepresidente della Provincia Pier Mauro Andorno durante un sopralluogo in loco. "Questo viadotto - commenta Andorno - avrà presto necessità di importanti opere di manutenzione. Un costo che, stante la logistica viabile del tratto in oggetto, risulta evitabile con l’abbattimento, considerando che un incrocio a raso, su di un livello, regolato da rotatoria, comporterebbe comunque una precedenza per gli autoveicoli in transito sullo stesso". L’opera era stata realizzata da Anas negli anni ’60 quando si era resa necessaria una variante dell’abitato di Crescentino. Il ponte però non risulta più adeguato al traffico veicolare odierno su quel tratto di strada. La carreggiata risulta eccessivamente stretta per consentire il passaggio in sicurezza di due mezzi pesanti. Il progetto prevede la realizzazione di un’intersezione a rotatoria a quattro uscite in prossimità dell’ingresso in Crescentino su via Viotti, nell’area prospiciente il canile comunale Balto.