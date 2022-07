Tricerro: torna la Sagra della Lumaca

Dopo due anni di stop ritorna la Sagra della Lumaca di Tricerro, ormai giunta alla sua 23ª edizione: l’appuntamento è dal 15 al 18 luglio 2022.

Il programma prevede per tutte le sere spettacoli musicali con le esibizioni di Clemente Zeta Band, Divina Band, Free Music Band e Shary Band. Il ristorante apre dalle 19.30: il menù è vasto e spazia dalla lingua in salsa, dalla bistecca in carpione e dal salame sottograsso fino ovviamente alle lumache al verde, alla veneziana e a quelle impanate. Poi dalle 22.30 si potranno gustare panini con salamella, hamburger o wurstel. Inoltre domenica sera (17 luglio) verranno consegnati dei riconoscimenti alle persone che si sono spese per il paese e che hanno portato il nome di Tricerro oltre i suoi confini.

Una sagra che dunque riparte e che punta anche ai giovani: “Finalmente possiamo ripartire – spiega il presidente della Famija Trisereisa Giovanni Caramello – e lo facciamo con la massima energia. Desideriamo raggiungere un pubblico giovane coinvolgendolo il più possibile. Anche all’interno della Famija ci sono molti ragazzi che tengo a ringraziare, insieme ovviamente a tutti i componenti dell’associazione e al Comune”.