Rifiuti: differenziata calata di 4 punti in 10 anni

A Saluggia serata informativa sul nuovo sistema di raccolta rifiuti, organizzata nel solo capoluogo. I cittadini, in special modo quelli residenti in frazione, hanno lamentato da subito la scarsa informazione circa la consegna dei nuovi bidoni. Infatti a S. Antonino non sono state distribuite le lettere per informare della nuova fornitura. Lettera che oltretutto, avvisando della serata informativa, avrebbe dovuto favorire la partecipazione al dibattito. In apertura di serata è stato spiegato che la percentuale di RD a Saluggia è ferma al 53,9%. Un dato, sceso del 4% negli ultimi 10 anni e che la vede ultima tra i comuni del bacino con più di 2500 abitanti, che con il nuovo metodo si spera di migliorare. “Passare ogni 15 giorni è indecente. Con questi caldi poi. Il rischio è di veder aumentare l’immondizia nei campi”, hanno sottolineato alcuni residenti presenti alla serata. “Per non parlare del fatto che ci toccherà tenere in casa, specie in estate, la sabbia sporca dei gatti”, hanno commentato altri. “Questo è quanto previsto dal capitolato d’appalto" si è giustificato il responsabile di ASM Vercelli. Per quanto riguarda il problema dell’abbandono dei rifiuti è stata annunciata l’attivazione di un servizio con le fototrappole, che di volta in volta verranno collocate, in forma segreta, nelle campagne a caccia dei trasgressori. Infine il vicesindaco Demaria ha annunciato l’apertura del nuovo centro di raccolta di via Gametto dove il primo, terzo e quinto sabato del mese si potranno portare ingombranti, legno e verde.