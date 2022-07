Interessano il servizio di pre o post scuola? Sondaggio del Comune

Santhià: partito un sondaggio sulle adesioni al pre o post scuola. L'Amministrazione comunale chiede di indicare l’interessamento ad un eventuale servizio a pagamento per l’anno scolastico 2022-2023.

"Abbiamo proposto questo sondaggio per comprendere dai genitori quali possano essere le esigenze in modo diretto e veloce e nell'ottica di migliorare i servizi alle famiglie in città - commentano Elisa Battù, consigliera con delega alla Comunicazione e alla Digitalizzazione e il vicesindaco Mattia Beccaro -. Abbiamo studiato questa modalità online, come è stato fatto per scegliere i film da vedere al cinema sotto le stelle. E’ possibile votare su un documento di Google il cui link si può trovare direttamente sulla pagina facebook o sul sito del Comune. Le famiglie e i più piccoli sono una priorità per la nostra Amministrazione a cui è fondamentale fornire più servizi possibili".

La quota mensile varierà in base alle adesioni. Il sindaco Angela Ariotti sottolinea: "Nel nostro programma elettorale era presente il punto di assistenza alle famiglie nel pre e post scuola. Abbiamo pensato dunque di offrire questa possibilità, con servizi ben strutturati e svolti da professionisti che possano anche aiutare i ragazzi nello studio e nei compiti: crediamo questo possa essere un vero arricchimento per la nostra città, sia per aiutare le famiglie, sia per essere magari una realtà più attrattiva per coloro che desiderano trasferirsi".

Il link da utilizzare: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdMcqsN2Rfze29vLTotY3rL RJvJxeVphmfMLYov-cL3aFvwEQ/ viewform