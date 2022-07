Il movimento Cigliano Futura inaugura la sede

A Cigliano le prossime elezioni comunali (in calendario nel 2024) si preannunciano estremamente combattute. Il movimento Cigliano Futura ha aperto al pubblico la propria sede, situata in corso d’Annunzio. Una serata quella dell’8 luglio in cui il coordinatore Giorgio Testore ha sottolineato, di fronte ad una nutrita presenza di cittadini, i punti cardine del lavoro politico – amministrativo che il sodalizio intende affrontare: "Questo luogo è aperto a tutti, è un punto di raccolta di proposte e di progetti. Cigliano Futura è una lista civica in cui non ci sono logiche di partito, l’obiettivo è far ritornare il paese attrattivo, garantendo un forte senso di comunità. La nostra è una squadra che crede nel “noi” e non nell’ ”io”; il dialogo è una risorsa importante, vogliamo ascoltare tutti, istituire una fabbrica delle idee. Evitare gli attuali sprechi e ricostituire la bella Cigliano di un tempo".