Cisas: contributi per il pagamento delle bollette dell’acqua

Erogazione di contributi per il pagamento delle bollette dell’acqua. L’Ato 2, che raggruppa i gestori del servizio idrico integrato presenti sul territorio, ha stanziato dei fondi per aiutare gli utenti in condizioni disagiate. Per accedere all’agevolazione è necessario presentare domanda al consorzio Cisas ed essere in possesso di determinati requisiti: essere residenti in uno dei Comuni aderenti al Cisas, avere un contratto di fornitura idrica, essere in possesso delle bollette per cui si chiede il contributo e avere un’attestazione Isee non superiore a 9360 euro. Le domande, redatte su apposito modulo, possono essere presentate all’ufficio protocollo del consorzio Cisas in via Dante Alighieri 10 a Santhià dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15,30. Possono essere trasmesse a [email protected] o consegnate negli uffici comunali in concomitanza con gli sportelli realizzati dal personale Cisas. Per le fatture dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 è possibile presentare le domande dal 15 luglio al 31 agosto.