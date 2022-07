Pedalata serale in collaborazione con l'Avis locale

Santhià: pedalata estiva in programma per giovedì 7 luglio, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la sezione locale dell'Avis. Un'iniziativa adatta a tutti, con un percorso che si snoderà per le vie cittadine. Ritrovo in piazza Zapelloni alle 20,45 e partenza alle 21. E a fine pedalata tante sorprese per i partecipanti. La serata di sport e movimento è inserita nel programma di "E... State in Città".