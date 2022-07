Addio a Felicina Comoglio, pilastro dei servizi demografici del Comune

Santhià: lutto in città per la morte di Felicina Comoglio, dipendente comunale di lungo corso. In pensione dal 2017 era considerata un po' la memoria storica del palazzo municipale. Aveva 68 anni. Si è sempre occupata dei servizi demografici, ricoprendo poi la carica di responsabile. E' stata presidente del Comitato provinciale Anusca di Vercelli e componente del consiglio nazionale della stessa associazione. Nel 2017 ha ricevuto l'onorificenza di "Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana".