Tecnocasa Santhià celebra il suo 20° anniversario

“Tutela del cliente e trasparenza”: sono questi i principi con cui Tecnocasa Santhià (affiliato Studio Santhià Uno Sas) dichiara di operare sul territorio da oltre 20 anni. Un anniversario che verrà celebrato sabato 9 luglio alle 17.30 a Santhià in corso Nuova Italia 147 e a cui sono invitati tutti: colleghi, clienti, amici e famiglie.

Quel giorno ci sarà un rinfresco accompagnato da buona musica e sarà anche l’occasione per presentare a chi fosse interessato il mondo del mercato immobiliare così che possa intraprendere un percorso lavorativo in Tecnocasa: “La nostra attenzione nei confronti dei ragazzi è alta – spiega uno dei titolari, insieme a Riccardo Ronza e a Gianfranco Pietroforte, Jody Fontana – Offriamo formazione e i giovani che entrano in Tecnocasa Santhià diventano sempre professionisti. Noi davanti a tutto mettiamo la tutela del cliente, l’onestà e la formazione”.

Una realtà, quella di Tecnocasa Santhià, fatta di giovani: “Da noi – spiega il responsabile di Tecnocasa Santhià Edoardo Viscito, 28 anni – c’è possibilità di avanzamento di carriera: io stesso ne sono un esempio. Dopo aver preso il patentino sono diventato responsabile dopo un anno. I nostri ragazzi hanno già vinto diversi premi”. Non solo. “Diamo una mano a tutti affinchè possano diventare gli imprenditori di domani - conclude Viscito - Non è importante da che scuola proviene chi vuole intraprendere questa nuova professione: ciò che accomuna tutti noi è la passione per il lavoro”.