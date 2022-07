Premiati in Comune atleti e dirigenza dello Sporting Santhià

Santhià: premiazioni in sala consiliare per gli atleti e la dirigenza dello Sporting Santhià. La squadra che ha conquistato la vittoria del campionato Csi 2021/2022, è stata ricevuta e premiata dall'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Angela Ariotti e dall'assessore Mattia Beccaro. Lo Sporting Santhià ha raggiunto l'importante traguardo battendo 2-0 in finale l’Alice Castello allo stadio Piola di Vercelli.