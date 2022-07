Crescentino: ancora gravi le condizioni di Sebastiano Ledda

Rimangono stazionarie le condizioni di Sebastiano Ledda, 44 anni, il motociclista ricoverato in rianimazione con prognosi riservata al Cto di Torino.

L’incidente avvenuto sabato 2 luglio in prossimità di Cascina Dosso dei Bruchi di Livorno Ferraris, sulla provinciale delle Grange, ha comportato la chiusura di un tratto di strada per permettere ai carabinieri di Livorno Ferraris di compiere i rilievi. Le condizioni di Ledda sono subito apparse molto gravi e il centauro è stato elitrasportato in codice rosso al nosocomio torinese dove ha subito un lungo intervento chirurgico all’addome con l’asportazione della milza; presenta inoltre fratture multiple e un trauma facciale. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo stesse rientrando a casa, proveniente da Vercelli, in sella alla sua Honda Cbr, quando è avvenuto lo scontro con un fuoristrada.