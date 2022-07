Trino: gli appuntamenti del fine settimana

L’avvio dei saldi, la ginnastica d’la salut, la festa d’estate alla casa di riposo e il prossimo fine settimana la “Notte Bianca – Saldi di una notte di mezza estate”. Sono diversi gli appuntamenti in programma a Trino nei prossimi giorni.

Iniziano oggi, sabato 2 luglio, i saldi estivi che proseguiranno fino al 26 agosto.

Mercoledì 6 luglio alle 15,30 nella struttura della casa di riposo Apsp “Sant’Antonio Abate” si svolgerà la festa d’estate con la distribuzione, da parte di una gelateria di Trino, di gelato per tutti gli ospiti, per salutare l’arrivo dell’estate e la ripresa di una nuova era post-covid.

Sempre mercoledì 6 luglio ma alla sera alle 20,30 in piazza Banfora ci sarà il primo appuntamento con la “Ginnastica d’la salut” de ‘L Lantarnin dal Ranatè: per quattro mercoledì (i successivi saranno 13, 20 e 27 luglio) l’associazione propone l’appuntamento con i passi dei balli americani country grazie alle 47 Dancers Country School. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare Mario Martuzzi al 347-6466221.

Sabato 9 luglio dalle 17 alle 2 tornerà invece la “Notte Bianca” che proporrà le occasioni dei saldi nei negozi della città, tanto cibo e buona musica in vari punti del centro storico.