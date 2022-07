Leri: la statua "acefala" del Conte Cavour è arrivata a Santena

La statua in gesso del conte Cavour è arrivata a Santena dove sarà custodita e tutelata dalla Fondazione Cavour. Dopo dodici anni di custodia e promozione al museo “Leone” di Vercelli, la statua acefala di Cavour ha salutato il capoluogo per trasferirsi a Santena.

Al 'passaggio di testimone' hanno partecipato il sindaco di Trino Daniele Pane, il vicesindaco Elisabetta Borgia e l’assessore alla cultura Silvia Cottali. "Si tratta di un’occasione importante non solo per ribadire il valore storico e culturale dell’opera, ma anche per rafforzare il patto di reciproca collaborazione siglato tra i poli cavouriani. La statua da anni purtroppo priva della testa ha conservato però il cuore di Cavour, che presto tornerà a battere e a ridare vita a Leri, sua casa naturale, non appena sarà pronta ad accoglierla come merita".

Sul trasferimento interviene anche Roberto Amadè, presidente dell’associazione L.E.R.I. Cavour: "Ad inizio settimana è stato svolto un lavoro delicatissimo per movimentare la statua di Cavour, opera dello scultore Villa, al museo “Leone”. Questa statua ha subito mutilazioni e vandalismi fino al 2010: si tratta di 600 chilogrammi circa di gesso, quasi 3 metri di altezza. Arrivò con il freddo di febbraio al museo e parte con il caldo di giugno, dopo 12 anni e 6 mesi di permanenza nella Sala Romana. Dopo qualche ora di riposo è tornata in posizione eretta nel Memoriale Cavour ad attendere, con la sua solita pazienza, che le cose diventino definitive. Restano solo alcuni interrogativi: come e perché arrivò a Leri? In che anno? quando tornerà nella sua casa d'origine? Indagheremo e vigileremo. Ringraziamo il museo “Leone” e Luca Brusotto per aver consentito tutto ciò. Infine la statua è arrivata a Santena e quella di giovedì è stata una giornata importante: c’è stata la cerimonia per l'arrivo della statua acefala alla Fondazione Cavour e ci sono stati i rilievi per i futuri lavori di ristrutturazione a Leri. Siamo sulla strada giusta".