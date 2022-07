Canile, nubifragio: "Alberi abbattuti, teli rotti: non c'è più ombra"

Borgo Vercelli: al canile consortile si fa la conta dei danni dopo il nubifragio di venerdì 24 giugno. "Non abbiamo più ombra" dicono i volontari che lanciano quindi un appello a 360°: "Il forte vento ha sradicato piante, cadute sulle recinzioni di alcuni sgambatoi, ha spezzato grossi rami e rotto i teli ombreggianti. Si contano anche alberi abbattuti nel boschetto esterno. Salvi fortunatamente gli animali e i box. Se qualcuno vuole darci una mano è ben accetto: manodopera, donazioni, tutto è importante. Abbiamo bisogno di ricreare ombra: chi ha la possibilità di offrirci teli ombreggianti farà un grande regalo ai nostri cani, soprattutto in vista del caldo dei prossimi mesi. Se poi da settembre, nel periodo più adatto alle piantumazioni, qualche vivaista potesse metterci a disposizioni alberi, contribuirà in modo prezioso a ripristinare la situazione ombra intorno alla struttura".