Camminata partigiana al Monte Fenera e al Faro della libertà di Ara

Quarta Camminata partigiana al Monte Fenera e al Faro della libertà. Le sezioni di Varallo Alta Valsesia e di Borgosesia dell'Anpi, in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, organizzano una camminata partigiana sulle orme della Resistenza nella valle.

L’appuntamento è domenica 3 luglio: il ritrovo è previsto per le 9,30 ad Ara, la camminata seguirà un percorso ad anello e toccherà alcune località del parco come Bertasacco, Cerianelli e Colma per poi arrivare alla vetta del monte Fenera per poi rientrare nella frazione di partenza dove, alle 16, si terrà l’inaugurazione dei restauri del Faro della libertà. Seguirà la merenda sinoira su prenotazione.



Il Faro della libertà

Il piccolo e storico borgo di Ara fu un centro importante, data la sua posizione, della Resistenza. I suoi abitanti accolsero e appoggiarono, sin dall’autunno 1943, i patrioti italiani in lotta contro gli invasori nazisti e i loro complici fascisti. Attorno al Fenera nacque e operò una delle brigate più audaci nella lotta di Liberazione: la 84° brg. Garibaldi “Osella”. Durante la “battaglia del Fenera”, nel luglio 1944, Ara subì un bombardamento sulla chiesa di S. Agata e un'occupazione, con saccheggi e violenze di ogni tipo, da parte dei nazifascisti. Il sacrario dei caduti delle guerre e della Resistenza, accanto a S. Agata, è il legame con quei tristi momenti. Per ricordare i sacrifici e l’eroismo di chi si oppose alla feroce dominazione nazifascista venne costruito, proprio ad Ara, il Faro della Libertà, situato su un’altura che domina la valle, su un grosso sasso che richiama antichi riti propiziatori. Il Faro fu inaugurato nel luglio del 1964 e da allora la sua luce si irradia, molto visibile, su un’area vasta sulla media e bassa Valsesia e su entrambe le sponde del Sesia. Nel cuore della storia eroica della Valsesia rimane, quindi, la luce del Faro della Libertà ad Ara, tanto che ultimamente le Anpi di Grignasco e Borgosesia hanno intrapreso un’azione per restaurare il Faro, complicata dal punto di vista burocratico ma riuscita grazie al determinante contributo del Comune di

Grignasco, della Comunità montana, dell’Ente Parco del Fenera, degli abitanti di Ara.

L'escursione sarà accompagnata dagli storici dell’Anpi che aiuteranno a ricostruire storie e fatti accaduti in questi luoghi.

Il percorso è di difficoltà escursionistica, il dislivello positivo è di 600 metri e la lunghezza di circa 9 chilometri A/R per una durata di cammino totale di 5 ore circa più la pausa pranzo. E’ necessario munirsi di abbigliamento e, soprattutto calzature, da trekking, una giacca impermeabile in caso di pioggia improvvisa e una scorta di acqua. Non mancheranno toma e vino portati dall’Anpi: non va dimenticata la tazza per un brindisi partigiano. Durante l'iniziativa si osserveranno le regole dettate dai decreti in vigore per l'emergenza sanitaria. In caso di forte pioggia l'iniziativa sarà annullata. Per informazioni e prenotazioni

contattare il 339 4902694 o il 342 5797441.