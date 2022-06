Trino: tre punti all'ordine del giorno per il Consiglio comunale

Sono tre i punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale trinese in programma per questa sera, giovedì 30 giugno, alle 21 in biblioteca civica “Favorino Brunod”. La seduta sarà trasmessa in diretta anche sui canali social del Comune dei Trino.

I punti: si parte con la ratifica di una delibera di giunta su una variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo accantonato, mentre il secondo punto riguarda una variazione di bilancio per applicare l’avanzo di amministrazione. In chiusura ci sarà l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.