Il Subbuteo al centro estivo di Borgo Vercelli

Il subbuteo è il tocco in più di questa estate per il centro estivo di Borgo Vercelli. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Table Soccer Subbuteo Club Tsc 69Ers e il Comune di Borgo Vercelli, permetterà a oltre venti, tra bambini e ragazzi, di praticare il calcio tavolo per tutta l’estate.

Grazie agli incontri settimanali, che si tengono ogni giovedì all’oratorio parrocchiale, nella sede del club, gli iscritti al centro estivo scopriranno il subbuteo attraverso lo studio delle regole, allenamenti e partite per provare l’ebbrezza di questo gioco-sport senza tempo. Andrea Lessona, presidente del club, spiega: "Dopo il Subbuteo Campus per grandi e piccoli, che ci vede impegnati tutti i sabato pomeriggio, questo progetto è un nuovo investimento per il futuro del calcio tavolo del nostro paese. Dobbiamo ringraziare la parrocchia, nella persona di Carlo Rigolone, e l’Amministrazione comunale, in particolare il vice sindaco Paolo Milan. Da quando abbiamo riportato il subbuteo a Borgo Vercelli, entrambi hanno sempre sostenuto le nostre iniziative".

Il consigliere comunale Gianluca Gabasio ha invece curato i rapporti con la cooperativa Sport e Svago, che gestisce il centro estivo, e il club Tsc 69Ers. Chiunque volesse iscrivere i propri figli, può rivolgersi agli uffici comunali del paese.