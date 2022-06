Il 30 giugno primo appuntamento con il cinema sotto le stelle

Santhià: cinema sotto le stelle e altre iniziative in programma per questo fine settimana. Giovedì 30 giugno alle 21,15 in piazza Roma si terrà il primo dei tre appuntamenti con "Cinema sotto le stelle": sarà proiettato il film “Come un gatto in tangenziale-ritorno a Coccia di Morto”. In caso di maltempo la serata sarà recuperata la domenica successiva.

Venerdì 1° luglio dalle 19 alle 24 negozi aperti con musica dal vivo del gruppo "Graffito '93". "Su richiesta degli esercenti che hanno partecipato ai cicli formativi sui Distretti del Commercio, abbiamo organizzato una riunione il 21 giugno in Comune dove si è pensato di proporre l’apertura straordinaria serale delle attività fino alle 24 in occasione dei saldi - commenta Massimo Carando, consigliere con delega al Commercio -. Siamo convinti che il commercio e le attività locali debbano essere supportate, organizzando insieme eventi e manifestazioni in maniera fattiva, come nel caso della fiera di Primavera, evento davvero riuscito, che per noi è un punto di partenza su cui lavorare per migliorare sempre di più".