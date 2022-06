Nuovo servizio raccolta rifiuti: i Comuni interessati a inizio luglio

Il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (Covevar) annuncia l’avvio dei nuovi servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nei Comuni di: Moncrivello, Pezzana, Caresanablot, Costanzana, Desana, Lignana, Tronzano Vercellese, Asigliano Vercellese, Caresana, San Germano Vercellese, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Balmuccia.

Per ogni Comune interessato sono previsti un punto di distribuzione, un punto informativo e un incontro serale, quest’ultimo solo per i centri che superano i mille abitanti. Al punto informativo sarà presente un collaboratore a disposizione dei cittadini per esporre loro tutte le novità del servizio e chiarire eventuali dubbi. L’incontro serale sarà pubblico e saranno presenti anche le autorità locali: verranno presentate ai cittadini le novità del servizio. I cittadini riceveranno comunicazione direttamente a casa a mezzo lettera. Ecco il calendario:

Moncrivello: Punto di distribuzione sabato 2 luglio dalle ore 9 alle ore 16 nella Piazza Municipale, parcheggio antistante Ufficio Postale. Punto informativo domenica 3/07 dalle 14 alle 17 in Piazza Municipale, parcheggio antistante Ufficio Postale. Incontro serale Mercoledì 6/07 dalle 21 alle 23 Piazza Municipale, parcheggio antistante Ufficio Postale.

Pezzana: Punto di distribuzione sabato 2 luglio dalle ore 9 alle ore 16 al Centro Polifunzionale Piazza Malvera. Punto informativo lunedì 4/07 dalle 9 alle 12 davanti al Municipio. Incontro serale giovedì 7/07 dalle 21 alle 23 al Centro Polifunzionale Piazza Malvera.

Caresanablot: Punto di distribuzione domenica 3 luglio dalle ore 9 alle ore 13 nell'area recintata comunale di Via Roma. Punto informativo venerdì 8/07 dalle 9 alle 12 nell'area recintata comunale di Via Roma. Incontro serale lunedì 27/06 dalle 21 alle 23 nella Struttura comunale coperta di Piazzale Unità d’Italia.

Costanzana: Punto di distribuzione domenica 3 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza Risorgimento (antistante chiesa); incontro serale: lunedì 4/07 dalle 21 alle 23 nel Cinema/teatro parrocchiale in via Primo Maggio (a fianco chiesa).

Desana: Punto di distribuzione domenica 3 luglio dalle ore 9 alle ore 13 nel capannone comunale in via San Maurizio; punto informativo domenica 3/07 dalle 9 alle 12 nel capannone in via San Maurizio. Incontro serale: giovedì 30/06 dalle 21 alle 23 nella Palestra polifunzionale comunale, in via San Pietro 1.

Lignana: Punto di distribuzione domenica 3 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in Corso Garibaldi 12 (cortile ex scuola); punto informativo mercoledì 6/07 dalle 9 alle 12 in Corso Garibaldi 12 (cortile ex scuola).

Tronzano Vercellese: Punto di distribuzione sabato 9 luglio dalle ore 9 alle ore 16 - sabato 16 luglio dalle ore 9 alle ore 16 Via Santhià (area mercatale). Punto informativo sabato 9/07 dalle 9 alle 15 Via Santhià (area mercatale). Incontro serale martedì 12/07 dalle 21 alle 23 nel Teatro palestra scuole elementari.

Asigliano Vercellese: Punto di distribuzione sabato 9 luglio dalle ore 9 alle ore 16 presso Auditorium Santa Marta Piazza Vittorio Veneto. Punto informativo domenica 10/07 dalle 14 alle 17 Piazza Vittorio Veneto nei pressi dell'Auditorium Santa Marta. Incontro serale: mercoledì 13/07 dalle 21 alle 23 nell'Auditorium Santa Marta.

Caresana: Punto di distribuzione sabato 9 luglio dalle ore 9 alle ore 16 nel cortile palazzo comunale con accesso lato destro sagrato chiesa parrocchiale (portone a lato dello sportello bancomat) all’inizio di Corso Roma. Punto informativo giovedì 14/07 dalle 9 alle 12 nel Cortile palazzo comunale all’inizio di Corso Roma. Incontro serale: martedì 19/07 dalle 21 alle 23 nella Sala conferenze davanti edificio comunale.

San Germano V.se: Punto di distribuzione sabato 9 luglio dalle ore 9 alle ore 16 in Piazza Garibaldi 1. Punto informativo lunedì 11/07 dalle 9 alle 12 in Piazza Garibaldi 1. Incontro serale: lunedì 18/07 dalle 21 alle 23 in Sala Paggi Comunale sita in Via Allievo 14.

Ronsecco: Punto di distribuzione domenica 10 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Vittorio Veneto. Punto informativo venerdì 15/07 dalle 9 alle 12 in Piazza Vittorio Veneto (Piazza del mercato).

Sali Vercellese: Punto di distribuzione domenica 10 luglio dalle ore 9 alle ore 13 piazzale antistante il municipio sito in Via Vercelli 15. Punto informativo: sabato 9/07 dalle 16:30 alle 18 nel Piazzale antistante il Municipio sito in Via Vercelli 15.

Tricerro: Punto di distribuzione domenica 10 luglio dalle ore 9 alle ore 13 Piazza Cavour 1 (Piazza Municipio). Punto informativo domenica 10/07 dalle 9 alle 12 in Piazza Cavour 1 (Piazza Municipio).

Balmuccia: Punto di distribuzione domenica 10 luglio dalle ore 9 alle ore 13 di fronte al Comune - scuole. Punto informativo: mercoledì 13/07 dalle 9 alle 12 nei pressi dell'alimentari in prossimità della rotatoria.