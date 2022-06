Centro estivo: l'associazione Meraviglia si aggiudica l'appalto

Borgosesia: prenderà il via il 4 luglio per concludersi il 29 luglio il Centro estivo, gestito dall’Associazione Meraviglia che si è aggiudicata la gara d’appalto e dedicato ai bambini delle Scuole dell’Infanzia, oltre che a quelli delle Elementari e Medie (primarie e secondarie di primo grado). Una seconda tranche, come di consueto, verrà offerta prima dell’inizio delle scuole, tra il 24 agosto e il 7 settembre. Le attività sono articolate durante tutto l’arco della giornata, con inizio alle 7,30 e conclusione alle 18,30; all’interno di questo orario, è prevista la possibilità di prelevare i bambini all’ora di pranzo e riportarli per le 14, come anche di farli uscire anticipatamente, a partire dalle 16,30. Due le location: per la Scuola dell'Infanzia, alla Scuola dell'infanzia di via Giordano, mentre per gli altri due ordini di scuole tutto sarà concentrato alla scuola primaria del Centro.



Il costo di partecipazione è di 100 euro per il mese di luglio e 50 per le due settimane prima dell'inizio della scuola, pasti esclusi.



Le iscrizioni sono state gestite dall’Associazione Meraviglia, e sono concluse. Buono il numero di partecipanti: 220 in totale, di cui i più numerosi sono quelli della Primaria, 110, seguiti dai 90 bimbi dell’infanzia, mentre i ragazzini delle medie sono una ventina. Per quanto riguarda le due settimane prima dell'inizio della scuola, gli organizzatori fanno sapere che l’inizio nella giornata di mercoledì 24 agosto, che potrebbe sembrare anomalo, è stato individuato per andare incontro alla richiesta delle insegnanti di avere a disposizione le giornate di giovedì e venerdì 8 e 9 settembre per preparare le aule per l'inizio dell'anno scolastico: per offrire due settimane complete, si è deciso di iniziare di mercoledì.



"Auguri di buon lavoro a tutti i bambini e gli animatori – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – che il Centro estivo sia una bella occasione per stare insieme stare insieme, divertendosi ed imparando tante cose nuove, con spirito di amicizia e rispetto reciproco".