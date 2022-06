Cala il sipario sulla 163esima edizione della Festa di San Giovanni

Motta de' Conti: cala il sipario sulla 163a Festa di San Giovanni. A conclusione della quattro giorni interviene il sindaco Emanuela Quirci: "Tutte le associazioni del paese hanno collaborato in armonia e il risultato è stato eccellente. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione della festa, in particolare a Caffè Castello. Grazie di cuore ai volontari del Gruppo Protezione civile di Motta per la loro presenza durante tutti gli appuntamenti. La processione patriottica religiosa di domenica mattina ha visto la partecipazione di moltissime persone, tante autorità, l'assessore regionale Matteo Marnati, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, sempre vicino alla comunità mottese, Davide Gilardino, presidente reggente della Provincia, Maria Cristina Stangalini, consigliere comunale e presidente VII Commissione Politiche sociali e Salute pubblica del Comune di Novara. E ancora il Gruppo alpini di Prarolo, i Granatieri di Sardegna, il Gruppo civili vittime di guerra. È stata la festa della ripartenza e abbiamo respirato lo spirito di quella che è sempre stata la nostra festa di San Giovanni".