La patronale di San Giovanni entra nel vivo del festeggiamenti

Motta de' Conti: proseguono gli appuntamenti della 163 a Festa di San Giovanni Battista. Oggi, sabato 25 giugno, sono previsti il mini luna park in piazza Comoglio, il mercatino in via Roma, l'apericena al Caffè Castello e serata con animata da musica country, ma non solo e dj in piazza Castello. Domenica 26 giugno, giorno della festa del compatrono, alle 10 le autorità si ritroveranno in municipio, alle 10,30 invece partirà dalla chiesa della confraternita la processione patriottica religiosa, accompagnata dalla banda di Costanzana. “Consuetudine vuole che l’uscita del quadro votivo dalla chiesetta e la partenza del corteo religioso, sia scandito dagli spari a salve dei cacciatori mottesi - sottolinea il sindaco Emanuela Quirci - il corteo farà sosta al monumento dei Caduti per la commemorazione". La processione proseguirà fino alla parrocchiale per la celebrazione della messa dedicata al compatrono.

Nel pomeriggio partirà dalla parrocchiale il corteo religioso per riportare il quadro votivo di San Giovanni, dove si rinnoverà il taglio del brun ai bambini, ovvero il taglio della ciocca di capelli, in segno di devozione al compatrono. Il sipario sulla 163° edizione della patronale calerà con la “Cena di San Giovanni” a cura della Pro Loco.